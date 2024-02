Mais de 1.200 produtos piratas são apreendidos no Centro de Fortaleza

Ação da polícia no Centro de Fortaleza resultou na apreensão de várias peças de roupas e tênis falsificados. Os produtos utilizavam de forma ilegal a imagem de marcas de empresas estrangeiras. Operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na manhã dessa sexta-feira, 23.

Os policiais fizeram a operação após receberem duas “notícias crimes” feitas pelos representantes jurídicos das empresas vítimas da falsificação dos seus produtos. O mandado de busca e apreensão foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Blumenau-SC.

De posse das informações, a Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), da Polícia Civil do Ceará identificou o estabelecimento que estaria realizando a comercialização dos produtos pirateados.