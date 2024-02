Passarelas em Fortaleza: pedestres reclamam de distâncias e falta de acessibilidade

Integrando o projeto das obras do VLT Ramal Aeroporto, a construção da passarela no local foi finalizada em dezembro de 2023 e o equipamento substituiu as faixas de pedestres e o semáforo que operavam na rodovia. Desde então, placas dispostas no local sinalizam que pedestres devem optar pela passarela para cruzar a avenida.

Uma das vias de Fortaleza que conta com passarela para pedestres é a av. Senador Carlos Jereissati (CE-401), conhecida como Avenida do Aeroporto, no bairro Aerolândia. A rodovia é caracterizada por fluxo intenso de veículos, que têm permissão de trafegar por até 80 km/h.

As passarelas de pedestres são projetadas para facilitar a travessia segura sobre vias de tráfego intenso. Somente em Fortaleza , conforme apuração do O POVO , há 38 dos equipamentos. Embora concebidas para aumentar a segurança no trânsito, muitos pedestres e ciclistas evitam usá-las devido a questões como distância e acessibilidade. Ao optarem por não usar as passarelas, contudo, podem se colocar em sérios riscos de acidentes.

A equipe do O POVO, contudo, verificou que nem todos cumprem a recomendação. Na manhã da última terça-feira, 20, entre as 8h50min até às 9h40min, foi verificado cerca de seis pessoas, entre pedestres e ciclistas, cruzando as faixas de intenso fluxo de veículos.

Em tentativas de dialogar com as pessoas que se arriscavam pela rodovia, a maioria se recusou a conversar com a reportagem, sinalizando estarem atrasadas. Um dos pedestres que cruzou a via de alto fluxo foi Josicleia Lima, 40. Moradora do bairro Serrinha, ela e o marido aproveitaram uma folga entre os carros para se dirigir no sentido Aeroporto.

Ela conta que optou pelo “atalho” por estarem atrasados. “A distância é muito longa. Quando não está tão movimentado de carro, é melhor esperar para atravessar pela pista do que caminhar todo o caminho da passarela, chega mais rápido. O negócio é que arrisca a vida, né?”, relatou a pedestre.

O mesmo contexto foi apontada por Bianca Soares, que cruzou as seis faixas da Avenida do Aeroporto, caracterizada por duas pistas triplas de duplo sentido, em uma bicicleta. “Eu estou indo para o trabalho no Aeroporto e, para economizar tempo, prefiro vir pela pista. Eu acho a passarela muito longa, com muitas voltas, e pega muito tempo”, aponta.

Bianca conta, no entanto, que também utiliza a passarela. “Prefiro usar ela mais no final da tarde e início da noite, quando saio do trabalho. É horário de pico e aqui fica muito movimentado e perigoso. Se tentar atravessar vai demorar mais que subir”, conclui a funcionária.

O Código de Trânsito Brasileiro conta com determinações que dizem respeito aos pedestres. Uma delas se encontra no artigo nº 254, que expressa que os pedestres que se põem em risco, deixando de utilizar equipamentos de segurança viárias, como faixas, passagens subterrâneas e passarelas, estão cometendo infrações.