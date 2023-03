10 anos de passarelas provisórias na BR-116: Dnit não tem previsão para instalar definitivas

Há quase 10 anos os pedestres de Fortaleza utilizam passarelas provisórias para atravessar trechos perigosos da BR-116. As estruturas metálicas são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e foram instaladas em outubro de 2013 por determinação da Justiça.

Cada passarela é composta por perfis metálicos e piso de madeira. Estão localizadas nos km 3,6; km 7,3; km 8,1; km 9,6 e km 12,5, todos na Capital. Segundo a autarquia federal, atualmente, o custo mensal dos serviços de manutenção de cada passarela provisória é de aproximadamente R$ 8,6 mil.

Maria Liduína Soares, de 64 anos, passa diariamente por uma dessas passarelas: a que está em frente ao Atacadão, na avenida Alberto Craveiro. "Moro aqui do bairro e sempre preciso atravessar, seja para ir ao mercado, seja para pegar transporte", conta. "É uma coisa boa, tem uma segurança em relação aos carros, mas as tábuas sempre quebram. Não é tão seguro assim."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a aposentada, algumas pessoas ainda atravessam as oito faixas para cruzar de um lado ao outro da rodovia. "Algumas pessoas mais apressadas ou que não querem subir tudo isso", continua, se referindo ao cerca de 40 degraus que precisam ser transpostos na subida e mais 40 na descida. "Faz tempo que dizem que vão fazer outra passarela, de concreto; mas até agora nada foi feito."



Na manhã desta terça-feira, 7, O POVO não avistou pedestres atravessando a pista, mas se deparou com situações de degradação das passarelas. Em frente ao Atacadão, a estrutura é utilizada por moradores para estender roupas e também como abrigo para pessoas em situação de rua.

Neste ponto e nas duas passarelas seguintes para quem segue em direção à Messejana, as madeiras do piso estão inchadas e quebradas em algumas partes. Já as estruturas metálicas apresentam ferrugem. Enquanto a passagem do Atacadão tem degraus, as outras duas trazem alguma acessibilidade para ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida: são feitas com rampas.

"Passo por aqui todos os dias pelo menos duas vezes, para ir voltar da aula", conta o universitário Leonardo Magalhães. "Facilita e reduz riscos de atropelamento, mas está longe do ideal. Além do piso ruim, não tem cobertura. Em dia de chuva, como venta muito, não tem guarda-chuva que dê conta e a gente molha mesmo", lamenta.

Em nota, o Dnit afirma que a substituição das passarelas provisórias por definitivas depende de “renovação contratual, aprovação de projetos, interferências e desapropriações”.

Hoje, existem sete passarelas definitivas sob responsabilidade do Departamento. As mais antigas estão localizadas nos km 2,5 e km 5,1 da BR-116, ambos em Fortaleza, e no km 4,9 da BR-222, em Caucaia. As estruturas foram construídas na década de 1980.

Já as passarelas mais recentes foram construídas entre 2017 e 2020. Estão localizadas na BR-116 nos km 20,3 e km 25,8, em Itaitinga; na BR-116 no km 41, em Horizonte; e na BR-304 no km 46, em Aracati.

Conforme a autarquia, o valor total para a construção das passarelas definitivas foi de aproximadamente R$ 52 milhões.



Tags