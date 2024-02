Operação na RMF mira em suspeitos de golpes com investimentos em criptoativos e apostas online

Mais detalhes serão repassados em uma coletiva de imprensa realizada na sede da Polícia Civil do Estado do Ceará, em Fortaleza

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Cerará

Operação policial "Restauração" foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 23, na Região Metropolitana de Fortaleza, contra uma organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular e estelionato, todos envolvendo ativos virtuais.

Segundo as investigações, o esquema consistia na abertura de empresas e na criação de aplicações automatizadas. O grupo prometia um grande retorno financeiro às vítimas, com base no investimento em criptoativos e apostas online. Investidores de diversos estados do País caíram no golpe, de acordo com a investigação.