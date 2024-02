Catari é preso em Fortaleza suspeito de stalkear ex-namorada cearense

Homem entrou no condomínio onde a ex morava sem a permissão dela e se recusou a deixar o local

Um homem natural do Catar foi preso no último sábado, 17, em Fortaleza, suspeito do crime de perseguição (stalking). Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), ele havia conseguido entrar no condomínio onde a ex-namorada morava, no bairro Cocó, sem a permissão dela e se recusava a deixar o local. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à Delegacia da Defesa da Mulher.

Em depoimento, a vítima disse que mantinha o relacionamento há cerca de dois meses com o homem, após os dois se conhecerem em um shopping no qual ela trabalha. Em 14 de fevereiro, ela decidiu colocar fim ao relacionamento, mas o homem não aceitou e passou a enviar diversas mensagens para ela através do aplicativo WhatsApp.

A mulher também afirmou que, em determinada ocasião, durante uma discussão, o ex-namorado chegou a bater a própria cabeça na parede, afirmando que havia feito isso porque “não podia bater” nela. O catari também teria dito que “se ela fosse um homem teria lhe batido até matar”.