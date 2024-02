Fortaleza amanhece com chuvas nesta sexta, 23; veja previsão

As precipitações foram registradas em, pelo menos, 66 municípios do Ceará

A cidade de Fortaleza registrou 2.6 milímetros (mm) de chuva entre as 7 horas dessa quinta, 22, as 7 horas desta sexta-feira, 23, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As precipitações foram registradas em, pelo menos, 99 municípios do Estado. A quantidade na Capital foi apontada no posto da Defesa Civil de Fortaleza.

Os maiores índices foram registrados no município de Pereiro (posto: Pereiro), com 74 mm, Missão Velha (posto: Jamacaru), com 73.4 mm, e Várzea Alegre (posto: Riacho Verde), com 66 mm.