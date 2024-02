Inscrições do Academia Enem 2024 são prorrogadas até a segunda-feira, 26

As inscrições do Academia Enem foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, 26. O programa existe há 11 anos e tem como objetivo preparar alunos da rede pública para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. São ofertadas, ao todo, 12 mil vagas.

A Academia Enem oferece aulas presenciais e on-line, correções de redação, simulados, além de um material didático exclusivo. Desde 2013, mais de 90 mil estudantes já foram beneficiados pelo programa, segundo dados da Prefeitura de Fortaleza.