Resgates de animais silvestres no Cariri aumentam durante período chuvoso

O período chuvoso aumentou a incidência de animais silvestres em ambientes urbanos na região do Cariri cearense. Em 2024, mais de 25 animais já foram resgatados, a maioria na cidade do Crato. Em todo o ano passado, 261 ações do tipo foram realizadas na região. Os dados são do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA).

De acordo com o tenente Rodrigo Barbosa, comandante do batalhão, as cobras costumam ser os animais mais comuns nos resgates. “Diversos fatores contribuem com a [presença] desses animais em zona urbana. Os seres humanos são responsáveis diretamente [por causa] do desmatamento e das queimadas. [Outra causa] São os fatores naturais: o aumento da temperatura e o período chuvoso”, disse em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, na manhã desta quinta-feira, 15.