Arquibancadas da Domingos Olímpio serão removidas até quarta-feira, 21

As arquibancadas da avenida Domingos Olímpio devem ser desmontadas até a próxima quarta-feira, 21, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor). As estruturas foram instaladas para acomodar o público que acompanhou os desfiles das escolas de samba, afoxés, maracatus e blocos da Capital. No momento, a estrutura está inutilizada no trecho entre as avenidas da Universidade e Aguanambi.

A estrutura começou a ser montada na segunda metade de janeiro e, desde então, tem tomado uma faixa do sentido que leva à avenida Bezerra de Menezes. As arquibancadas dividem as opiniões de quem frequenta a via.