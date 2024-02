Mulher é presa por divulgar venda de drogas pelas redes sociais em Fortaleza

Uma mulher de 28 anos foi presa nessa quinta-feira, 15, no bairro Itaoca, em Fortaleza, suspeita de realizar a venda de drogas pelas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam) receberam a informação de que um perfil nas redes sociais realizava a divulgação de entorpecentes. O perfil também contava com imagens e vídeos da suspeita.