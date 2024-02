Com identidade falsa, homem que estava foragido há seis anos é preso em Fortaleza

O suspeito morava no bairro Praia de Iracema e usava uma identidade falsa. Ele ainda mantia duas lojas no Centro, bairro onde foi detido

Um homem de 38 anos, que estava foragido há seis anos, foi preso nessa quinta-feira, 15, no Centro de Fortaleza. Ele é suspeito de homicídios — um deles contra uma ex-companheira — e de envolvimento com o tráfico de drogas. O suspeito morava no bairro Praia de Iracema e usava identidade falsa. Além disso, ele mantia duas lojas no Centro.

De acordo com as investigações, o homem teria cometido crimes nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí e Ceará. Ele tinha três mandados de prisão pendentes contra ele, dois oriundos do estado do Piauí por estelionato e porte ilegal de arma de fogo. O outro advém do Mato Grosso, por roubo.