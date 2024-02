Maracatu Rei de Paus vence desfile de Carnaval da Domingos Olímpio 2024

O grupo Rei de Paus comemorou 70 anos de atividade no Carnaval. Com celebração no Ginásio Paulo Sarasate, as agremiações foram contempladas com dinheiro nas categorias vencedoras

Gerente da Célula de Patrimônio Imaterial da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), Graça Martins destacou que, neste ano, todas as agremiações inscritas no edital foram contempladas. "Nenhuma foi inabilitada, nem jurídica nem tecnicamente. Foram 31 agremiações, entre maracatus, blocos, cordões, afoxés e escolas de samba", afirmou.

Agremiações batucavam ansiosas pela apuração dos desfiles do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza que ocorreram na avenida Domingos Olímpio, na noite desta quinta-feira, 15. O Maracatu Rei de Paus venceu entre as agremiações de domingo, 11. Grupo celebrou 70 anos de história e é considerado o mais antigo maracatu em atividade contínua no Ceará . Leão de Ouro levou o 1º lugar entre os que desfilaram no sábado, 10.

Babin Ferreira, presidente carnavalesco do Maracatu Leão de Ouro, se disse muito emocionado, com a sensação de dever cumprido.

1° lugar - Maracatu Leão de Ouro - com 114,9 pontos (R$ 5 mil) 2° lugar - Maracatu Reis zumbi - com 114,3 pontos (R$ 3 mil) 3° lugar - Maracatu Obalomí - com 113,8 pontos (R$ 2 mil)

No total, 18 jurados avaliaram todos os dias de desfile da avenida Domingos Olímpio. Os vencedores das categorias ganharam prêmio em dinheiro, nos valores de R$ 6 mil (3º lugar), R$ 8 mil (2º lugar) e R$ 10 mil para o 1º colocado. No primeiro dia de desfile, os ganhadores das três primeira colocações ganharam de R$ 2 mil a R$ 5 mil.

1º lugar - Maracatu Rei de Paus - com 119,7 pontos (R$ 10 mil) 2º lugar - Maracatu Vozes da África - com 119,5 pontos (R$ 8 mil) 3º lugar - Nação Palmares - com 117,1 pontos (R$ 6 mil)

Neste ano, o grupo Rei de Paus saiu na avenida homenageando “Chico Rei”, líder africano natural congolês que foi escravizado e levado para Minas Gerais.

Ganhadores dos Blocos de segunda, 12/02:

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-02-2024: Apuração dos votos das agremiações que se apresentaram na Avenida Domingos Olímpio. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

1º lugar - Bloco Balacubado Folia - com 119 pontos (R$ 10 mil)

2º lugar - Bloco Turma do Mamão - com 117,7 pontos (R$ 8 mil)

3º lugar - Bloco Doido é Tu - com 117,5 pontos (R$ 6 mil)

Ganhadores dos Cordões do desfile de segunda, 12/02:

1º lugar - As Bruxa - com 113,2 pontos (R$ 10 mil)

2º lugar - Princesa do Frevo - com 112,9 pontos (R$ 8 mil)

3º lugar - Na Pegada do Frevo - com 111,7 pontos (R$ 6 mil)



Ganhadores dos Afoxés do desfile de terça, 13/02:

1º lugar - Afoxé Omanrixá - com 159,6 pontos (R$ 10 mil)

2º lugar - Afoxé Ogum Alakayê - com 157,6 pontos (R$ 8 mil)



Ganhadores das Escolas de Samba de terça, 13/02:

1º lugar - Tradição da Bela Vista - com 175,5 pontos (R$ 10 mil)

2º lugar - Imperadores da Parquelândia - com 174,4 pontos (R$ 8 mil)

3º lugar - Império Ideal - com 162,6 pontos (R$ 6 mil)

Ganhadores do Bloco dos Sujos

Esse bloco é formado por pessoas que desfilam na avenida entre os blocos oficiais, cumprimentando os foliões.

1º lugar - Personagem Homem Cajú - com 407 votos

2º lugar - Personagem Chaves - com 203 votos

3º lugar - Personagem Papa - com 197 votos



Com informações da repórter Fabrícia Braga/Especial para O POVO