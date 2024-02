Vigilante é morto a tiros dentro de escola municipal de Fortaleza

Um vigilante foi encontrado morto dentro de uma escola municipal no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 15. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, de 59 anos, foi morta por disparos de arma de fogo dentro da instituição de ensino.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O nome dele não foi divulgado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As forças de segurança seguem realizando diligências no local do crime, com o objetivo de coletar informações que irão auxiliar os trabalhos investigativos", informa a SSPDS.