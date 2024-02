Homem é preso com 452 cartões e "maquininha" durante Carnaval em SP

Caso aconteceu no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, nesse sábado, 10. Suspeito, de 38 anos, tem antecedentes criminais e foi preso em flagrante

Um homem de 38 anos foi preso com 452 cartões bancários e uma “maquininha” durante abordagem da Polícia Militar de São Paulo na noite desse sábado, 10. Caso aconteceu no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

Em comunicado, a Secretaria de Segurança Pública do estado explicou que o suspeito e outro homem estavam em “atitude suspeita” e chamaram a atenção de agentes no local. Ao serem abordados, os dois adentraram à multidão e iniciaram fuga. Um deles escapou, segundo o órgão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem que foi capturado arremessou uma sacola durante a fuga. Nela, os policiais encontraram os cartões e a máquina.