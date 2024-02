Fortaleza: Cerca de dez litros de lança-perfume são apreendidos em transportadora

Encomenda apreendida seguia com destino ao município de Caucaia

A Receita Federal apreendeu 60 frascos de lança-perfume na manhã desta quarta-feira, 14, em uma transportadora com sede em Fortaleza.

De acordo com a Receita Federal, o material, equivalente a cerca de dez litros, saiu do Rio de Janeiro com destino ao município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.