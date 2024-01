Menino de 13 anos é levado de casa e morto a tiros em Fortaleza

Um menino de 13 anos, identificado como Jeferson da Costa Silva, foi retirado do próprio apartamento, no condomínio Alameda das Palmeiras, Ancuri, na quarta-feira, 3, e morto a tiros. O corpo do garoto foi encontrado nesta quinta-feira, 4, por volta das 5h45min, nas proximidades do 4º anel viário, Grande Messejana, em Fortaleza.

Moradores relatam que foi uma noite de medo, pois criminosos invadiram a casa do garoto e o retiraram do local. Eles obrigaram o menino a se despedir da família, conforme O POVO apurou. A vizinhança ouviu a gritaria, mas as pessoas não saíram de suas casas com medo.

Na manhã desta quinta-feira, o corpo foi achado com marcas de tiros; havia capsulas no chão próximo ao local onde ele foi encontrado. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.