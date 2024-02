Após cancelamento no sábado, pequenos foliões aproveitam o domingo no Parque Rachel de Queiroz

O Parque Rachel de Queiroz recebeu neste domingo, dia 11, diversas famílias para festejar o Carnaval. Foi possível ver diversas crianças com fantasias do Flash, Homem-Aranha, Capitão América, Naruto, princesas e fadas. Muitos foliões aproveitaram a festa com confetes, spray de espuma e gargalhadas, ao som da banda Pacote de Biscoito.

A família de Maria Cláudia foi uma das que aproveitou para festejar a abertura do Carnaval no Parque. Os frequentadores do espaço, que fica no bairro Presidente Kennedy, comemoraram a possibilidade de se divertir perto de casa.

“A reforma da Praça literalmente trouxe vida para cá. Hoje temos no nosso bairro um ambiente seguro e estruturado para aproveitar”, diz Maria Cláudia, que é tia do pequeno Benjamim, de 8 anos.