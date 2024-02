TIM apresenta instabilidade nesta quarta-feira, relatam clientes

Usuários da TIM estão relatando instabilidade nos serviços prestados pela operadora telefônica nesta quarta-feira, 7.

Alguns dos clientes afirmam que estão há dias sem internet e não conseguem resolver o problema com a rede de telefonia.

A maioria das reclamações são relatadas no Instagram e no X (antigo Twitter). O POVO identificou relatos de instabilidade no Ceará, Paraíba, São Paulo e Santa Catarina.