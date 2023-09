Ir e vir por Fortaleza: a Cidade na palma da mão

Confira quatro caminhos para resolver suas questões de mobilidade e trânsito pela web ou app Crédito: adobestock

O Guia da Mobilidade 2023 reúne as dicas para você circular pela cidade com todas as facilidades na palma da mão. Confira os apps e sites para realizar os deslocamentos e acessar serviços de forma rápida, segura e sustentável. Aplicativo AMC Trânsito Neste app estão integrados os principais serviços disponibilizados pela AMC. Gratuito, disponível para Android e IOS, no app é possível registrar acidentes sem vítimas, consultar dados referentes aos investimentos no trânsito, além de recorrer de uma multa ou verificar se o seu veículo foi rebocado em operações cotidianas desenvolvidas pela AMC. Fortaleza é a primeira Capital a utilizar um aplicativo que atende a todas essas demandas.

Como funciona:

1. Baixe o aplicativo através da Google Play ou App Store;

2. Cadastre os dados;

3. Escolha os serviços ofertados: Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado de Fortaleza (Bateu), Consulta de Veículos Removidos, Defesa de Autuação, Recurso à Jari, Indicação de Condutor, dentre outras solicitações.

Baixe aqui App Meu Ônibus Fortaleza Pensado para facilitar o deslocamento do usuário de ônibus, o app Meu Ônibus Fortaleza informa ao usuário quanto tempo o coletivo chega à parada, além de visualizar, em tempo real, o percurso do veículo e encontrar as paradas mais próximas que possam lhe servir. O aplicativo é gratuito e compatível com os celulares com sistema Android e iOS.

Sucesso entre os usuários, o app Meu Ônibus Fortaleza está entre os cinco mais utilizados na categoria de “Transporte” no Brasil.

Baixe aqui Bicicletar



A Cidade que possui quase 500 km de ciclofaixas, ciclovias, ciclorrotas ou passeios compartilhados também disponibiliza a bicicleta para os usuários. Fortaleza conta hoje com 193 estações do Bicicletar, 12 do Minibicicletar e mais de 1.300 bicicletas compartilhadas, em parceria com a Unimed Fortaleza. Para retirar a bicicleta é preciso ter o Bilhete único ou acessar o site www.bicicletar.com.br ou o aplicativo. Ao se cadastrar é só escolher o plano e pedalar por aí. Valores de Passes

1. Passe Mensal - R$ 20 (Válido por 30 dias)

2. Passe Anual - R$ 80 (Válido por 1 ano)

3. Passe Diário - Uso eventual, apenas pelo Aplicativo - R$ 5 (Válido por 24 horas)

4. Passe Anual (Com Bilhete Único) – gratuito (renovação anual)

Solicitações gerais

Está precisando de algum serviço da AMC? Você pode fazer a solicitação via internet. Vale para qualquer tipo de intervenção viária, seja sinalização, ação educativa ou fiscalização. Os técnicos da AMC vão a campo realizar vistorias e estudos que comprovem a necessidade de implantação da intervenção. Para então, realizar a operação.

Acesse aqui