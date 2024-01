Grupos de maracatu se preparam para desfilar no Carnaval da avenida Domingos Olímpio

“Nossos ensaios têm sido realizados pela noite, às terças e quintas-feiras, na sede do Maracatu Az de Ouro, no bairro Jardim América. É um momento em que reunimos os brincantes, sejam eles cantores ou batuqueiros, e realizamos ainda a produção de adereços e fantasias”, diz.

Fundado em 1936, o Az de Ouro, grupo mais antigo de Maracatu da capital cearense, iniciou suas primeiras oficinas em outubro de 2023. A presidente do grupo, Lucy Magalhães, conta que cerca de 300 brincantes devem participar das apresentações este ano. A apresentação do Az de Ouro ocorrerá no domingo, 11 de fevereiro, às 19h20min, na avenida Domingos Olímpio.

Em ritmo de aquecimento para o ciclo carnavalesco de 2024, grupos de maracatu de Fortaleza já iniciaram os preparativos para colorir as avenidas. Entre batuques e fantasias, as apresentações carnavalescas com raízes na cultura africana se concentram todos os anos na avenida Domingos Olímpio. No local, arquibancadas estão sendo instaladas e interdições já começaram a ser realizadas nesta quarta-feira, 17.

Há 20 anos, Lucy é brincante no Maracatu, uma tradição que vem de família. Para ela, ao sair para as ruas no Carnaval, não existe distinção entre as pessoas, todos se tornam um só e vivem o momento com muita paixão.

“Já estamos indo para o 88º aniversário do grupo e todos os anos são como a primeira vez. Sempre buscamos mostrar o nosso trabalho e preparar com muita dedicação o nosso Maracatu, para que ele seja apresentado na avenida com todo o carinho que colocamos ao longo do processo de preparação”, afirma a presidente.

Ensaio do grupo Maracatu Vozes da África Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal Ensaio do grupo Maracatu Solar Crédito: Jean Ribeiro/Maracatu Solar

Este ano, o tema do Az de Ouro homenageia o orixá Exu, conhecido como o mensageiro e o guardião dos terreiros, das aldeias, das cidades, das casas, do axé e do comportamento humano. “Queremos mostrar que Exú é muito mais do que dizem”, conta Lucy.

Terceiro grupo mais antigo de Maracatu de Fortaleza, fundado em 1980 e com sede no bairro José Bonifácio, o Maracatu Vozes da África é considerado Tesouro Vivo pelo Governo do Estado do Ceará. Em 2024, o grupo também tomará a avenida Domingos Olímpio no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro. Para a apresentação, o tema será "Ewé, as folhas sagradas de Ossayin", orixá das florestas e senhora das folhas e de suas propriedades curativas.

“Os ensaios estão acontecendo aos domingos, a partir das 15 horas, quando ocorre o ensaio do batuque e dos tiradores de loas. Nessa ocasião, também realizamos os ensaios das demais alas. Acaba sendo uma grande festa! No último ensaio que será no último domingo que antecede o Carnaval faremos um cortejo pelas ruas do bairro”, conta a segunda secretária do Maracatu Vozes da África, Janaína Costa.