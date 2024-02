Professores da rede municipal decidem encerrar paralisações em Fortaleza

Os professores da rede municipal decidiram pela suspensão das paralisações da categoria, durante assembleia geral na manhã desta quarta-feira, 7. A categoria vinha fazendo agenda de mobilizações para reivindicar reajuste salarial direto de 10,09%, a fim de aumentar o piso para R$ 4.580,57.

Segundo, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute), apesar do fim das paraisações, as mobilizações vão continuar com protestos mensais ao longo do ano.

"Os educadores deliberaram pela criação de estratégias para dar continuidade à luta pelas demandas não atendidas pela Prefeitura nesta primeira fase de negociações", aponta.