Frotinha de Messejana deve ser reinaugurado em março, diz prefeito

As obras do Frotinha de Messejana têm nova data para serem finalizadas. De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), o hospital será reinaugurado em março. A informação foi compartilhada em live nas redes sociais nesta terça-feira, 6. Em novembro de 2023, o prefeito chegou a afirmar que a unidade seria entregue em janeiro.

A reforma teve custo de R$ 9,7 milhões. Com a nova estrutura, a Prefeitura afirma que o hospital terá incremento de 30% na capacidade cirúrgica, com adição de mais uma sala cirúrgica às duas já existentes. A Unidade de Terapia de Urgência (UTU) também foi expandida, saindo de três para quatro leitos.