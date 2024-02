Conselho de Leitores 2024 do O POVO será empossado nesta quarta, 7; veja lista

Parte dos integrantes do Conselho Consultivo de Leitores 2023; os nomes dos conselheiros 2024 já foram definidos Crédito: Yuri Allen/Especial para O POVO

"O Conselho de Leitores é uma iniciativa valiosa em todos os sentidos. São visões diversificadas acerca do conteúdo produzido pelo O POVO. Além da reunião presencial, que ocorre mensalmente, mantemos contato todos os dias, a fim de ter esse retorno”, destaca Joelma. A seleção dos integrantes buscou contemplar pessoas com perfis diversos, tanto de profissão, idade, atuação, raça e visões políticas, por exemplo. “Convidamos leitores de vários perfis, profissões e atuações, indicados pelos próprios profissionais da redação para o mandato de um ano. É sempre uma rica experiência." Ana Naddaf, diretora-executiva de jornalismo do O POVO, ressalta que o Conselho é “uma iniciativa pioneira, entre os jornais brasileiros, que permite conexão mais próxima e uma forma de debate constante com a nossa audiência, com quem nos consome todos os dias”. “É uma forma de aproximar, ainda mais, os profissionais da redação a um grupo heterogêneo e de múltiplas vozes, que representa vários setores da sociedade.” Uma das integrantes do Conselho é Marilene Pinheiro, revisora de texto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Ela é uma das remanescentes da turma de 2023. “Para mim, foi uma experiência bem interessante. Do ponto de vista do leitor, a gente não faz ideia de quantas nuances há por trás dos bastidores. [Durante a experiência] Eu acabei aprendendo mais sobre o que se passa na cabeça dos editores, redatores e colunistas.”



Conheça os conselheiros de 2024 Eduardo Jucá - Neurocirurgião pediátrico e professor. Marilene Pinheiro - Revisora de texto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Ana Raisa Cambraia - Defensora Pública do Estado do Ceará, atual diretora do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria.

Azuhli - Artista plástica. Cláudia Sales - Arquiteta e urbanista. Primeira mulher eleita conselheira federal pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE/ Gestão 2021-2023). Doutora em Educação Brasileira. Professora universitária e coordenadora de formação da Kuya - Centro de Design do Ceará. Luciana Nogueira - Empresária e consultora de Recursos Humanos (RH).