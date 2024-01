Botijão de gás incendeia e é retirado de imóvel na Barra do Ceará

Um botijão de gás de cozinha pegou fogo em um imóvel localizado no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, na manhã dessa quinta-feira, 25, e foi retirado do local antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

De acordo com informações do CBMCE, os agentes foram acionados ao local da ocorrência.