Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado no mar da Barra do Ceará

O corpo de um homem em estado avançado de decomposição foi encontrado no mar da Barra do Ceará, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 20. Informações preliminares apontam que o cadáver foi encontrado amarrado próximo à praia na região.

As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o caso, mas ainda não há informações da motivação do crime.

Em nota, ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está responsável pela investigação do caso e aguarda laudo da Pefoce para confirmar a causa da morte.