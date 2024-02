Polícia Civil prende dois homens suspeitos de integrar grupo criminoso em Caucaia

Dois homens suspeitos de participar de um grupo criminoso na Caucaia foram presos no bairro Genibaú, em Fortaleza. A prisão faz parte dos trabalhos de combate feitos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) contra crimes do município de Caucaia, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza.



Na ação, os policiais confiscaram um fardamento falso, dinheiro, três cartões de crédito, dois tabletes de maconha, uma pedra de crack, um celular, uma balança de precisão, uma faca e um veículo.

Segundo investigações feitas pela Delegacia Metropolitana de Caucaia, com o apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM), os dois homens foram identificados como Januário José de Macedo Júnior, de 29 anos, e Thiago Ederson Santos Albuquerque, de 21 anos.