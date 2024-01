46 pessoas trans e travestis recebem certidões de nascimento retificadas em Caucaia

A ação contou com o apoio da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE), da Secretaria da Diversidade do Governo do Estado, do Centro Estadual de Referência LGBTQIA+ Thina Rodrigues e da Associação Cearense dos Registradores de Pessoas Naturais.

Realizada no mês da Visibilidade Trans, a solenidade de entrega dos documentos ocorreu após um mutirão gratuito promovido pela Prefeitura de Caucaia. O serviço foi a primeira iniciativa articulada pela Coordenadoria Especial da Diversidade do município, lançada em novembro de 2023 pelo prefeito Vitor Valim.

“A Coordenadoria entrou em contato com os órgãos parceiros. Nós fizemos todo um trabalho conjunto e tiramos as certidões. Pegamos os documentos pessoais, a Defensoria Pública fez os ofícios solicitando a gratuidade do serviço, e nós tivemos esse resultado. Conseguimos as certidões e, hoje, estamos aqui comemorando essa entrega”, detalhou.

Para Miles June, de 27 anos, receber o novo documento representa uma vitória e o primeiro passo para a realização de planos futuros. Um deles é retomar os estudos na Universidade Federal do Ceará (UFC), onde cursa Design de Moda, e incluir o nome no certificado.

De acordo com a defensora Sâmia Farias, qualquer pessoa que busca retificar nome e gênero pode procurar um cartório para realizar o procedimento. Caso o interessado não tenha condições de pagar pelo serviço, o processo pode ser feito de forma gratuita pela Defensoria Pública.

Segundo o órgão, desde o dia 28 de junho de 2018, quando foi retirada a obrigatoriedade de acionar a Justiça para o processo de retificação, a DPCE realizou 1.320 procedimentos no Estado até o dia 31 de dezembro de 2023.

Retificação e a garantia de cidadania

Mainumy Pereira tem 21 anos, é parte dos povos Tabajara Tapuio-Itamaraty, do estado do Piauí, e mora em Caucaia. Segundo ela, que estava acompanhada da mãe, a retificação é a realização de um sonho que também se estende aos familiares e amigos.



“Minha família materna inteira sempre tentou me ajudar com a retificação, a gente já estava há três anos tentando e nunca dava certo. Então, é muito importante, porque é a realização não só de um sonho nosso, mas também do sonho das pessoas que nos apoiam, dos nossos amigos e dos nossos familiares”, afirmou.



CAUCAIA, CEARÁ, BRASIL, 31.01.2024: Mainumy Pereira . Cerimônia de entrega das certidões de nascimento retificadas de 46 pessoas trans e travestis Crédito: FÁBIO LIMA CAUCAIA, CEARÁ, BRASIL, 31.01.2024: Mainumy Pereira e sua mãe, Marenilda Pereira. Cerimônia de entrega das certidões de nascimento retificadas de 46 pessoas trans e travestis Crédito: FÁBIO LIMA

Luidyh Julião, de 44 anos, também estava acompanhado de familiares, incluindo o filho Benício, de 2 anos. Ele explica que o próximo passo é trocar toda a documentação e incluir formalmente o nome no registro de nascimento da criança.



“Há muito tempo que eu tinha esse sonho de retificar e me tornar um cidadão. Eu tenho o sonho também de ser pai, e hoje é um dia de alegria. Eu estou renascendo. O próximo passo é trocar toda a documentação e dar entrada no processo de registro do nascimento dele, porque ele é registrado só no nome da mãe", contou.



A cerimônia também contou com a presença do secretário de Governo e Gestão do município, Gutemberg Holanda, secretário-executivo da Diversidade no Ceará, Narciso Júnior, e a presidente da Associação de Travestis e Mulheres Transexuais do Ceará (Atrac), Paula Costa.

CAUCAIA, CEARÁ, BRASIL, 31.01.2024: Cerimônia de entrega das certidões de nascimento retificadas de 46 pessoas trans e travestis Crédito: FÁBIO LIMA CAUCAIA, CEARÁ, BRASIL, 31.01.2024: Cerimônia de entrega das certidões de nascimento retificadas de 46 pessoas trans e travestis Crédito: FÁBIO LIMA CAUCAIA, CEARÁ, BRASIL, 31.01.2024: Cerimônia de entrega das certidões de nascimento retificadas de 46 pessoas trans e travestis Crédito: FÁBIO LIMA CAUCAIA, CEARÁ, BRASIL, 31.01.2024: Cerimônia de entrega das certidões de nascimento retificadas de 46 pessoas trans e travestis Crédito: FÁBIO LIMA

Durante a entrega das novas certidões, Letícia Santana estava entre os participantes que se emocionaram ao ter o novo documento em mãos.



Letícia enfatizou que ainda há muito para melhorar em relação aos direitos da comunidade, porém acredita que a retificação proporcionará novas oportunidades.



“Eu acredito que o nosso país ainda precisa melhorar muito em relação ao preconceito, ainda precisa abrir as portas da empregabilidade. Eu acredito que uma retificação abrirá portas de emprego, porque a gente já vai ter o nome que a gente realmente tem e a nossa identidade de gênero”, pontuou.

Além da iniciativa de retificação, a Coordenadoria da Diversidade de Caucaia planeja novas ações voltadas para a comunidade LGBTQIA+ do município, como acompanhamento psicológico e encaminhamentos para cursos profissionalizantes. Segundo Joecildo Silva, mais detalhes sobre os serviços serão divulgados posteriormente pela Prefeitura.