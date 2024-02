Academia promove ação de carnaval com bloquinhos e aula de defesa pessoal

Iniciando a programação, a partir das 10 horas da manhã do sábado, na Praça de Eventos do Iguatemi, haverá uma aula de dança ministrada pelos instrutores da academia.

No domingo, a partir das 16 horas, as crianças também poderão participar da programação e dançar e pular ao som das marchinhas de Carnaval. E na quarta-feira, 7, no espaço da academia, será ofertado um momento de aula de defesa pessoal para mulheres, em dois horários, às 9 e as 19 horas.

A ação é voltada para as alunas e tem o intuito de instruir mulheres a como se proteger durante o carnaval e em qualquer outra situação. De acordo com o coordenador, o foco é ensinar técnicas de defesa para mulheres em situação de assédio que, durante o Carnaval, se tornam frequentes.

“Obviamente que em apenas uma aula não é possível aprender tudo, mas as dicas apresentadas são importantes e podem fazer a diferença, numa abordagem do tipo”, reforça o coordenador. As alunas que quiserem, podem levar uma acompanhante para participar da aula.

Programação

Sábado, 3/2

BT Folia

Horário: 10 horas

Domingo, 4/2

BT Folia Kids “Bloquinho do Iguatz”

Horário: 16 horas