Padre Cícero será enredo de escola de samba carioca no Carnaval de 2024

Agremiação contará a vida do sacerdote com o tema "O redentor do Sertão". Estão previstos relatos sobre o nascimento, os milagres e as romarias em homenagem ao padre

Admirado por muitos fiéis e candidato a santo no Vaticano, Padre Cícero será tema da escola de samba Unidos de Padre Miguel no Carnaval de 2024. Com o enredo “O redentor do sertão”, a agremiação do Rio de Janeiro planeja contar a vida e os milagres do sacerdote caririense.

Vice-campeã da Série Ouro do Carnaval carioca em 2023, a escola decidiu narrar a história de padre devido à devoção dos fiéis, forte ligação com a cidade de Juazeiro do Norte e repercussão mundial dos milagres do cearense.