5 dicas para proteger o seu celular no Carnaval

O Carnaval é uma festa muito aguardada pelos brasileiros e marcada por música, desfiles e dias e noites extremamente animados. No ano passado, o público estimado pelo Ministério do Turismo foi de 45 milhões de pessoas nos principais destinos carnavalescos. Só em São Paulo, foram cerca de 15 milhões. Entretanto, mesmo com a empolgação da folia, é preciso tomar as devidas precauções com os celulares.

Uma pesquisa da Serasa revelou que 74% dos brasileiros já deixaram de ir a algum evento no Carnaval pensando na própria segurança e na de seus bens. O levantamento mostrou também que 3 em cada 10 consumidores já perderam ou tiveram algum pertence furtado/roubado durante o feriado. Entre os itens, o celular é o mais comum, com 48% de pessoas furtadas.

Fato é que o clima de descontração aliado a grandes aglomerações se torna a oportunidade perfeita para a ação de golpistas. Portanto, vale a pena se atentar a algumas dicas para evitar o pior. Veja a seguir!