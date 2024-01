Ex-miss trans acusa delegado da Polícia Civil de Goiás de estupro

Jade Fernandes relatou que o delegado teria abusado dela sexualmente no porta-malas de um carro. O servidor diz que provará a própria inocência

Em depoimento, Jade informou que o delegado Kleyton Manoel Dias , da 8ª Delegacia Distrital de Goiânia, ofereceu carona a ela e a outra mulher. Segundo informações do portal Metrópoles, quando a modelo ficou sozinha com o policial, ele a teria levado até o porta-malas do carro, onde teria acontecido o abuso.

A ex-miss trans Jade Fernandes acusa um delegado Polícia Civil de Goiás (PCGO) de estuprá-la. De acordo com a vítima, o caso aconteceu na madrugada de sexta-feira, 5, após ambos saírem de uma festa em Goiânia. No último sábado, 6, a modelo realizou postagem nas redes sociais relatando ter vivido momentos de humilhação.

Em postagem no Instagram, após denunciar o delegado, Jade Fernandes enfatizou a importância de as vítimas relatarem casos de estupro.

“Eu tive medo e vergonha de contar para alguém por horas, de ser taxada como mentirosa. Eu não queria que as pessoas me vissem como vítima, foi muito humilhante para mim. Por um momento, eu achava que estava louca”, afirmou a jovem em seu perfil no Instagram.

Modelo Jade Fernandes acusa delegado por estupro Crédito: Instagram/Reprodução

O delegado Kleyton Manoel Dias se pronunciou sobre a acusação neste sábado, 6. Por meio de uma nota divulgada à imprensa, ele se disse “muito abalado com o ocorrido, cuidando de sua família, esposa e filho”. No comunicado, afirmou que provará sua inocência.

A Polícia Civil afirmou que, assim que tomou conhecimento do fato, adotou as medidas necessárias para seu esclarecimento. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher (Deam), com auxílio e acompanhamento da Corregedoria.



Delegado acusado de estupro por ex-miss trans é afastado da função

Após a repercussão do caso, delegado Kleyton Manoel Dias foi afastado das funções.