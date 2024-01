Navio espanhol atraca em Fortaleza para visitação do público

Em fevereiro próximo, pessoas de Fortaleza poderão conhecer o barco Juan Sebastián Elcano, que chega ao Porto do Mucuripe no próximo dia 11. A visitação faz parte da programação do XCVI Cruzeiro de Instrução do veleiro da Armada Espanhola construído há quase 100 anos.

O Consulado Honorário da Espanha em Fortaleza, responsável pela organização, ainda não divulgou detalhes sobre a visita do veleiro à Capital cearense, que deve acontecer até o dia 15 de fevereiro.