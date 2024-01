25 estações do Bicicletar em Fortaleza são desativadas para reformulação

Usuários devem procurar estações mais próximas durante período de mudanças do sistema de compartilhamento dos veículos. Desativação de todas as estações deve ocorrer em paraelo à substituição por novos equipamentos

A primeira etapa do processo de reformulação do Bicicletar desativou 25 estações em 20 bairros de Fortaleza nesta quarta-feira, 31. A previsão é que todas as 195 estações sejam desativadas temporariamente e substituídas por novos equipamentos. Até o fim deste ano, a Prefeitura de Fortaleza informou que pretende ampliar o sistema de compartilhamento de bicicletas instalando mais 105 novas estações em regiões que ainda não foram atendidas.

As primeiras estações desativadas estão localizadas nos bairros Messejana, Sapiranga, Cambeba, Guararapes, Cidade dos Funcionários, Engenheiro Santana Júnior, Jardim das Oliveiras, Edson Queiroz, Papicu, Cocó, Panamericano, Parreão, Vila União, Aeroporto, Bom Futuro, Bonsucesso, Montese, Parangaba, Bela Vista e Granja Portugal.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a orientação é que os usuários procurem estações mais próximas durante o período de substituição. O período que deve durar o processo de modernização, que inclui a desativação, substituição e liberação das novas estações e bicicletas, no entanto, ainda não foi divulgado pela gestão municipal.