Loja é condenada a pagar R$ 10 mil por acusação de furto contra criança em Fortaleza

Família denunciou constrangimento de criança que teria sido acusada de furtar brinquedo em loja em Fortaleza

Na ocasião, a mulher informou ao funcionário que o brinquedo havia sido comprado em uma outra loja e afirmou poder comprovar, pois ela tinha em mãos a nota fiscal do brinquedo que a criança estava segurando nas mãos. A nota mostrava que o brinquedo havia sido comprado em outra loja pelo preço de R$ 9,99. A mãe alega que o funcionário continuou as acusações contra o filho dela e que chegou a puxar a camisa do garoto e arrancar o brinquedo de suas mãos, o que fez a criança chorar. Diante da situação, a mulher ligou para a Polícia Militar e foi orientada a relatar o caso para a delegacia mais próxima. A empresa afirmou na contestação que a mulher não tinha provas. Ainda de acordo com a empresa, a equipe de segurança realiza procedimentos com o objetivo de fiscalizar e fazer a vigilância no ambiente e que em nenhum momento eles teriam sido submetidos a qualquer tipo de constrangimento por parte do funcionário da loja, que teria pedido a nota fiscal de maneira gentil. A rede ainda ressalta que o funcionário não tocou na criança e nem dirigiu uma palavra a ele. A 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, em abril de 2022, entendeu que a situação aconteceu e que houve abalo psíquico e moral à família. Diante das evidências, a loja foi condenada a pagar o valor de R$ 10 mil por danos morais. A loja buscou o TJCE para realizar um recurso de apelação sobre o caso, pedindo que seja feita a reforma da sentença. Eles reforçaram que a mulher não teria apresentado provas que demonstrasse a má conduta do funcionário. Em 24 de janeiro de 2024, a 1ª Câmara de Direito Privado decidiu manter inalterada a decisão anterior.

