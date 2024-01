PM de folga é baleado no tornozelo após intervir em assalto em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Um policial militar de folga foi baleado no tornozelo ao intervir em um assalto ocorrido no cruzamento da rodovia BR-116 com o Quarto Anel Viário, em Fortaleza. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira, 29. Conforme a PM, o agente de segurança foi encaminhado a uma unidade hospitalar, mas sua lesão não teve maior gravidade.

A corporação também informou que o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionado para uma ocorrência de tiroteio.