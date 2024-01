Família acusa creche em Fortaleza de negar matrícula para criança com autismo

Família acusa creche de preconceito ao negar vaga para criança diagnosticada com autismo Crédito: Reprodução/ Marlon Romanelli via Pixabay

O primeiro deles teria sido informado ainda no dia em que os documentos foram apresentados. Na última sexta-feira, 19, a tia acabara de voltar da creche quando teria recebido uma ligação da instituição de ensino afirmando que a menina passaria por uma avaliação e não poderia comparecer ao primeiro dia de aula, na última segunda-feira, 22. No dia seguinte, sábado, 20, a mulher recebeu uma nova ligação, desta vez avisando que a criança não poderia estudar na escola devido a um erro de comunicação durante o processo seletivo. Segundo ela, a creche afirmou ter recebido uma ligação do programa Educa Mais Brasil afirmando que a vaga na qual Paloma estava matriculada não existia mais. Ela procurou o programa federal, que confirmou a existência da vaga e o desconto na mensalidade. A tia então foi até a escola para resolver a situação, mas não obteve sucesso. Depois, conta ter recebido um áudio de uma representante da escola Mundo da Fantasia recomendando que a família buscasse o programa de bolsas para obter ressarcimento do valor gasto com material e fardamento. A tia da criança, no entanto, afirma que o principal prejuízo não foi financeiro, mas psicológico, principalmente para a criança, que se encantou pelo local. “Ela amou a escola. Toda bonitinha, cheia de brinquedos… A bichinha ficou altamente frustrada. Ela achava que ia para a escola que tem tudo, que é tudo lindo, tudo colorido, e eu tive que falar para ela que não deu certo”, relata. O nome dos familiares e da criança não são divulgados para preservar a identificação da vítima.

Play

Procurada pelo O POVO, a creche Mundo da Fantasia disse que o caso foi entregue ao setor jurídico da instituição e que não se posicionará sobre o assunto. Questionado sobre o processo de disponibilização de vagas no programa Educa Mais Brasil e sobre a confirmação da existência da referida vaga na creche Mundo da Fantasia, o Ministério da Educação (MEC) ainda não se posicionou sobre o caso. Família busca Justiça

Depois de não conseguir resolver a situação amigavelmente com a creche, a família afirma agora buscar solução na Justiça. Segundo o advogado Rômulo Tavares, a creche será acionada judicialmente por danos morais devido ao constrangimento e aos traumas gerados à criança.

Rômulo também afirma que será movida uma ação criminal contra a creche a partir da Lei Federal N° 13.146/2015, que dispõe sobre os direitos e liberdade da Pessoa com Deficiência (PcD). “A discriminação contra a pessoa autista é um crime inaceitável que deve ser combatido de forma veemente. Ninguém deve ser discriminado por cor, raça, ou religião, ainda mais por condições neurológicas”, pontua o profissional. A tia da menina registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na noite da última quinta-feira, 25, no 34° Distrito Policial, localizado no bairro Farias Brito. O documento aponta que apesar de a escola afirmar não ter mais vagas de matrículas, outras três crianças foram aceitas após a negativa dada à menina com autismo.