Cearense é condenado por roubo no Piauí ocorrido enquanto ele estava em presídio no Ceará

Um cearense de 28 anos foi condenado em primeira instância por um roubo registrado no Piauí enquanto ele estava preso no Ceará. A ação criminosa foi no dia 4 de maio de 2018, na cidade de Parnaíba-PI. Documento da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), porém, aponta que Francisco Josimar Gonçalves Furtado é detento do sistema prisional cearense desde 16 de junho de 2015 até hoje.

Mesmo assim, Francisco Josimar foi condenado a 65 anos, 11 meses e nove dias de prisão pelo caso no Piauí. Contra ele, pesava o reconhecimento feito pelas vítimas, realizado através de fotografia. Somente em segunda instância, acórdão da 2ª Câmara Especializada Criminal, do Tribunal de Justiça do Piauí, reconheceu a impossibilidade de Francisco Josimar ter participado do crime. A decisão apontando o erro saiu em 14 de dezembro passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu voto, o relator do caso, Dioclécio Sousa da Silva, afirmou que, ao analisar o vídeo que registrou o crime, a única semelhança que surge entre o criminoso e o réu é o fato de ambos serem negros, “o que leva a crer que, em face do racismo estrutural arraigado na sociedade brasileira, qualquer pessoa negra que fosse colocada à disposição para o reconhecimento da vítima, inevitavelmente, seria apontada como autora do crime”.