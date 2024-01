Incêndio atinge fábrica de chapéus em Sobral

Um incêndio industrial atingiu uma fábrica de chapéus e foi controlado pelos bombeiros na última sexta-feira, 19, no município de Sobral, a 234,8 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o incêndio ocorreu por volta das 14h03min, na avenida Dona Noeme Dias Ibiapina, no bairro Junco.