Ano novo das árvores judaico reforça preservação ambiental e distribui mudas em Fortaleza

Cerca de 50 mudas de árvores nativas foram entregues durante a celebração do Tu Bishvat no Parque Adahil Barreto, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 25

Celebrado nesta quinta-feira, 25, o Ano Novo das Árvores judaico, o Tu Bishvat, reforçou a ideia de preservação ambiental durante celebração da data no Parque Adahil Barreto, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. No local, cerca de 50 mudas de árvores nativas, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema), foram distribuídas a representantes da religião.

O período é comemorado dentro do calendário judaico em janeiro, onde a religião acredita que tudo que nasce no ano anterior é considerado daquele período, como frutas e frutos, e a partir de janeiro é o começo de um novo ano para as espécies. O período também reforça a proteção ao meio ambiente.

De acordo com o presidente da sinagoga israelita Beit El, Ribamar Almeida, o dia conecta a fé e os cuidados com as áreas verdes, levando em consideração que o ser humano é comparado a uma árvore. “A árvore é dividida em partes: raiz, tronco, caule e frutos, assim como o homem, que é a fé, raízes ocultas, o tronco, que são suas ações, e os frutos, que são os seus legados”, explica.