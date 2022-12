Preservação ambiental, cultura e desenvolvimento: conheça a Regional 6 de Fortaleza

Formada por 15 bairros, a Regional 6 de Fortaleza se destaca principalmente pelas áreas de preservação ambiental, a intensa atividade comercial e pelo legado relacionado à cultura. Fazem parte do território os bairros Aerolândia, Alto da Balança, Cambeba, Cidade dos Funcionários, Curió, Coaçu, Guajeru, Jardim das Oliveiras, José de Alencar, Lagoa Redonda, Messejana, Parque Iracema, Parque Manibura, Paupina e São Bento.

Como parte do projeto multimídia "Nossos Bairros, Nossa Fortaleza", confira a seguir alguns dos destaques de cada um:

Por ser berço do escritor José de Alencar, a regional possui várias homenagens a sua obra. Uma delas é no bairro Messejana. É na lagoa de mesmo nome que se encontra uma estátua de Iracema, “a índia dos lábios de mel”, monumento imponente que virou ponto turístico da Cidade e é tombado como patrimônio cultural de Fortaleza. O espaço conta com o Parque Urbano Jornalista Demócrito Dummar, que consolida o principal ponto turístico da área. O bairro também possui diversas opções gastronômicas e culturais, além da tradicional Feira do Entorno e da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, outros destaques da localização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro bairro cujo nome homenageia o escritor cearense é o Parque Iracema. É lá que está localizado o Parque del Sol, parque urbano com área verde de mais de 30 mil metros quadrados e que conta com um complexo esportivo, um riacho e diversos equipamentos de lazer. No complexo do parque há também um conjunto de apartamentos e um centro comercial.

Há ainda, é claro, o bairro José de Alencar. É lá que está localizada a casa onde nasceu - em 1829 - e viveu por nove anos o dramaturgo, jornalista, advogado, político e um maiores escritores brasileiros. Hoje museu, a casa fica na avenida Washington Soares, 6055, e pode ser visitada pelo público.

Outro patrimônio histórico de Fortaleza está localizado no bairro Aerolândia, intitulado dessa forma por estar próximo a Base Aérea de Fortaleza. É o Mercado da Aerolândia, implantado em 1938, que se tornou um importante equipamento de lazer, com opções culturais e gastronômicas.

Também próximo a BR-116 está o Alto da Balança, território reconhecido como bairro em 1962 e hoje repleto de iniciativas voltadas para a convivência e o bem-estar social, como a areninha homônima, igrejas e associações beneficentes, a exemplo do Instituto Ação e Reação e do projeto Frente Beneficente para a Criança.

Instituições de ensino com foco desenvolvimento integrado também se fazem presentes em muitos dos bairros da região. O Jardim das Oliveiras, antigamente conhecido como Santa Luiza do Cocó, é um dos bairros que mais conta com escolas públicas na Regional.

O Parque Manibura também possui robusta infraestrutura de educação, além de opções de lazer, transporte, moradia, saúde e amplo comércio, o que auxiliou a região a se desenvolver economicamente. A sede da Associação Caatinga, que promove a conservação do bioma de mesmo nome, está localizada nessa localidade.

Falando em natureza, a Lagoa Redonda é um dos bairros mais ricos da Cidade em termos de área preservada. Lá existem lagoas, mata atlântica e mangues, o que torna o clima do território bastante agradável. A primeira Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Ceará - a Floresta do Curió - também está localizada nessa região.

A área verde também é destaque no Curió. Lá, há diversas árvores espalhadas pelas ruas e avenidas. O bairro também possui espaços culturais, como o Ponto de Cultura LGBTQIAP+ Arte de Amar e a biblioteca comunitária Livro Livre Curió.

Quem gosta de passear e fazer atividades ao ar livre também pode curtir, na SR6, o Guajeru. Na praça homônima, há feirinhas de artesanato e gastronomia, quadra de esportes e equipamentos de academia, além de parque infantil e um cachorródromo.

Um dos mais populosos de Fortaleza, o bairro Cidade dos Funcionários tem esse nome pois, há mais de 50 anos, foi adquirido pelo Governo do Estado para loteamento e venda para servidores públicos. Até hoje, o bairro é sinônimo de tempo de qualidade com a família: o principal cartão postal da região, o Lago Jacarey, tem opções de lazer para todos os gostos e idades, como restaurantes, feirinhas e comércios.

Também com histórico relacionado à gestão pública do Ceará, o Cambeba surgiu na década de 80 e, por um tempo, abrigou apenas a Prefeitura de Fortaleza e a sede do Governo do Estado. Depois, foi instituído o Centro Administrativo do Cambeba, onde estão localizadas algumas secretarias estaduais, como a de Cidades e a de Educação, além da sede do Tribunal de Justiça do Ceará.

Os bairros de São Bento e Paupina dividem um dos templos religiosos mais conhecidos da Cidade: o Mosteiro de São Bento, residência dos monges beneditinos em Fortaleza. Todo domindo, o lugar realiza a tradicional missa com cânticos gregorianos, às 10 horas. O bairro Paupina, inclusive, possui diversas igrejas, e uma das origens de seu nome ("Pai Pina") faz referência a um padre catequizador do antigo aldeamento indígena.

Na divisa entre Fortaleza e Eusébio há o bairro Coaçu. Com acesso à rodovia CE-010, ele facilita a integração com outros pontos da região, e possui muitos condomínios e supermercados, além da famosa Praça Pôr do Sol.

Para conhecer mais histórias sobre a Regional 6, leia o caderno especial do projeto “Nossos Bairros, Nossa Fortaleza” neste link.

SERVIÇO

Projeto Nossos Bairros, Nossa Fortaleza

O projeto multimídia “Nossos Bairros, Nossa Fortaleza - Mapeamento Econômico, Humano e Afetivo da cidade de Fortaleza” apresenta, numa abordagem jornalística-etnográfica não convencional, as principais características e potencialidades de cada um dos 121 bairros da Capital.

A primeira etapa do projeto resultou em 12 cadernos com reportagens especiais sobre as 12 Regionais. A segunda etapa, que lança um olhar mais amplo sobre Fortaleza, sua cartografia e patrimônio, será publicada em formato de livro pela Fundação Demócrito Rocha (FDR). O material será lançado em dezembro deste ano, nas versões impressa e digital. Para saber mais sobre o projeto, clique aqui.

"Nossos Bairros, Nossa Fortaleza" é uma realização da Fundação Demócrito Rocha em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza.



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags