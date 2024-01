Av. Heráclito Graça: mais um trecho interditado para obras; veja rotas alternativas

O bloqueio será entre as ruas João Cordeiro e Antônio Augusto. Confira rotas alternativas

Os motoristas que circularem a região devem usar as rotas alternativas sugeridas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e indicadas pelas placas localizadas em toda a avenida.

A partir de segunda-feira, 22 , mais um trecho da avenida Heráclito Graça será bloqueado para a realização de obras de drenagem que já ocorrem na região. A nova interdição será entre as ruas João Cordeiro e Antônio Augusto .

Quem trafegar no sentido Aldeota/Centro pela Av. Heráclito Graça deve entrar à direita na Rua Antônio Augusto, à esquerda na Rua Fiuza de Pontes, à esquerda na Rua Nogueira Acioli e à direita para retornar à Av. Heráclito Graça.

Sentido Centro-Aldeota

Já quem vier pelo sentido Centro/Aldeota deve entrar à esquerda na Rua Nogueira Acioli, à esquerda na Rua Rocha Lima, à esquerda na Rua Antônio Augusto e à direita para retornar à Av. Heráclito Graça.

Evitar alagamentos

A obra na área interditada ocorre para a demolição do pavimento asfáltico, escavação e a instalação das estacas de contenção do reservatório subterrâneo que será construído na avenida com objetivo de evitar os constantes alagamentos quando há chuvas. Os serviços devem se estender por até 11 meses, prazo final da obra. Durante esse período, outros trechos da avenida devem ser interditados conforme o avanço das obras.