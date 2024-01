Árvore cai em trecho da avenida Bezerra Menezes, em Fortaleza

Equipes da UrbFor foram encaminhadas ao local e trabalham para retirar a árvore da via

Registros feitos por um condutor mostram a arvore caída em um dos trechos da avenida, próximo à rua Estefânia Mendes Mota, no sentido Antônio Bezerra.

Uma árvore caiu nesta sexta-feira, 19, na avenida Bezerra de Menezes, no bairro Farias Brito, em Fortaleza .

De acordo com a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), uma equipe técnica foi ao local para recolher a árvore. O serviço também conta com apoio de equipes da Enel Distribuição Ceará.

Ainda segundo a UrbFor, não houve registro de ocorrência no local da queda. A previsão é de que o recolhimento da árvore seja concluído até o fim desta sexta.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que o trânsito flui sem complicações no trecho onde a árvore caiu.

Para o recolhimento de árvores caídas em logradouros públicos, o cidadão pode encaminhar o pedido pelo número de WhatsApp (85) 9 8682 2269.

O contato é exclusivo para o recebimento de demandas de árvores caídas, e o solicitante pode enviar fotos e vídeos junto ao endereço da ocorrência. No caso de árvores caídas no período noturno, nos fins de semana e em feriados, a demanda deve ser solicitada junto ao Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193.