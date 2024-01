Passe Livre Estudantil não funcionará durante as férias escolares em Fortaleza

A suspensão do benefício, no entanto, já estava prevista desde o início da tramitação do Passe Livre na Câmara Municipal de Fortaleza — que ocorreu no fim de setembro deste ano.

A Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) esclarece que o Passe Livre Estudantil segue o calendário letivo das instituições de ensino da Capital, não sendo, portanto, válido para o período de férias escolares.



Com isso, a concessão do benefício será interrompida a estudantes do ensino básico a partir do dia 29 de dezembro e se manterá da mesma forma até 15 de janeiro de 2024. Portanto, o estudante pagará a tarifa estudantil quando passar a carteirinha nos ônibus, sem a gratuidade de duas passagens.



Já para os estudantes do ensino superior, a medida também entrou em vigor no dia 26 de dezembro, e eles somente poderão passar a usufruir da gratuidade do Passe Livre Estudantil novamente no dia 28 de janeiro.



No meio período, o estudante ainda pode utilizar a tarifa estudantil de R$ 1,50, mas não terá direito às duas passagens gratuitas disponibilizadas diariamente.

A SCSP pondera que, após o retorno das aulas, o Passe Livre estudantil voltará a funcionar normalmente.

"A definição do calendário foi realizada por meio de consulta às instituições de ensino municipais, estaduais e federais, bem como às instituições privadas, que informaram as datas dos seus respectivos períodos letivos", diz ainda a pasta.