Passe livre para estudantes da RMF começa a valer nesta quarta, 20

O Governo do Ceará prevê investimento de cerca de R$ 15 milhões ao ano no Programa VaiVem, que garantirá passe livre para estudantes de todas as 15 cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas, na manhã desta quarta-feira, 20, em coletiva de imprensa em Maranguape. O serviço começa a valer hoje e deve beneficiar aproximadamente oito mil pessoas.

Em sua primeira fase, a ação vai atender os alunos de instituições públicas e privadas que estejam matriculados em um município diferente de onde moram e que tenham carteira de estudante válida.