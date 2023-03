Dia do Maracatu: Praia de Iracema recebe cortejo neste sábado, 25

Os maracatus Az de Ouro, Axé de Oxossi, Leão de Ouro, Nação Baoba e Vozes da África, entre outros, realizam cortejo em celebração ao Dia do Maracatu

Em celebração ao Dia do Maracatu, comemorado em 25 de março, Fortaleza recebe um cortejo especial que será realizado no calçadão da Praia de Iracema.

Marcado para acontecer neste sábado, 25, a partir de 16 horas, 14 agremiações se reúnem no Centro Cultural Belchior para seguir em direção ao Estoril.

Intitulado “Todo Dia 25 é Dia de Maracatu”, o evento foi lançado em 2013, e, desde então, realiza ações de divulgação da tradição de maracatus em diversos pontos de Fortaleza.

No comemoração deste ano, o evento contará com a presença dos maracatus Az de Ouro, Axé de Oxossi, Leão de Ouro, Nação Baobab, Nação Fortaleza, Nação Iracema, Nação Palmares, Nação Pici, Rei do Congo, Rei Zumbi, Rei de Paus, Solar, Obalomi e Vozes da África.

Dia do Maracatu

Quando: sábado, 25, a partir de 16 horas

Onde: cortejo na Praia de Iracema, saindo Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123) até Estoril (Rua dos Tabajaras, 397)

Gratuito



