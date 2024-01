Ceará teve 36 mil inspeções de prevenção contra incêndio em 2023

Durante as vistorias são checadas as instalações e osequipamentos de combate a incêndios em locais públicos, privados e eventos festivos

Crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Mais de 36.141 fiscalizações de prevenção a incêndios foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) em 2023. Com foco em prédios públicos, privados e eventos festivos, as vistorias têm o objetivo de atestar a segurança dos locais contra incêndios e a capacidade de lidar com eventuais ocorrências.

O número representa aumento de 9% se comparado à estatística de 2022, quando 33.141 inspeções foram registradas no Ceará.