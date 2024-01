Câmeras de vigilância flagram roubo de chinela em Fortaleza

A Polícia Civil informou que iapura caso e ressalta a importância do Boletim de Ocorrência

Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

Câmeras de vigilância flagraram um roubo de chinelas que teria ocorrido no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, no último dia 11 de janeiro. Duas vítimas do sexo feminino caminham pela calçada quando são abordadas por um homem em uma motocicleta e obrigadas a entregar os calçados.

Nas imagens, as duas parecem se surpreender com a ação, entregam os dois pares e seguem o caminho descalças. O homem chega a desembarcar da motocicleta, coloca os calçados dentro da bermuda e foge.