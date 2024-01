Dupla é presa após roubo e assassinato em ônibus de Fortaleza

Um idoso de 63 anos morreu na ação criminosa. As duas mulheres foram encontradas com uma mochila e peças de roupa sujas de sangue; ambas foram levadas para o 2º Distrito Policial

Duas mulheres foram presas em flagrante na nadrugada desta segunda-feira, 15, suspeitas de um latrocínio (roubo seguido de morte) cometido no Bairro de Fátima, em Fortaleza, na noite de domingo, 14. Na ocasião, um idoso de 63 anos foi morto com o uso de um objeto perfurocortante durante assalto em um ônibus.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para averiguar as circunstâncias do crime.