Com nova Farmácia Polo, posto no Bom Jardim é entregue após reforma

Atendimentos no posto de saúde localizado no Bom Jardim já foram retomados; a unidade funciona das 7 às 19 horas

O posto de saúde Argeu Herbster, localizado no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, foi reinaugurado na manhã desta segunda-feira, 15, após obras de requalificação e instalação de nova Farmácia Polo. A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito José Sarto e do secretário de municipal Saúde, Galeno Taumaturgo. A unidade funciona das 7 às 19 horas.

As reformas foram voltadas à manutenção da cobertura, pintura do prédio, recuperação do corrimão e gradil, além da revisão abrangente das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias do posto.