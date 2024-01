Lagoa Redonda: posto de saúde móvel substitui unidade em reforma

Usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Parente, na Lagoa Redonda, em Fortaleza, podem buscar atendimento em unidade móvel durante a reforma do posto. O bairro recebeu nessa quinta-feira, 7, carreta do programa Vem Saúde, que realizará os serviços de saúde de forma temporária.

O veículo tem 75 m², com recepção e quatro consultórios, que recebem atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos. Há ainda contêineres e tendas anexos, com farmácia, sala para atendimento ambulatorial, laboratório e banheiros. A estrutura, que totaliza 616 m², está montada na rua Eduardo Campos, em frente ao número 215, a cerca de duas quadras do posto de saúde original.

Com uma área de abrangência onde moram cerca de 33 mil pessoas, a UBS Terezinha Parente funciona com oito equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Durante a reforma da unidade, três delas ficarão no posto de saúde itinerante. As outras atenderão temporariamente em locais próximos (veja lista abaixo). Os horários seguem os mesmos do posto regular: segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.